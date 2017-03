2017 Alabama Auto Show, presented by

THE ALABAMA AUTO SHOW APRIL 6th-9th, 2017 AT THE BJCC $8 Tickets \\ Children 14 and under FREE

CLICK HERE FOR TICKETS



Tickets are GOOD ANY DAY regardless of which day you select on Ticketmaster.

The alabama auto show “fueled by passion” Charity gala will be held at the club on Wednesday, april 5th.

Call (205) 980-0540 or email info@bhamauto.org for tickets!

The event includes a seated dinner, live auction and entertainment . Beneficiaries of the “Fueled by Passion” Charity Gala are AG Gaston Boys & Girls Club, Children’s Harbor, and Kid One.

Dates & Hours Thursday, April 6, 2017 \\ 12p-9p

Friday, April 7, 2017 \\ 10a-9p

Saturday, April 8, 2017 \\ 10a-9p

Sunday, April 9, 2017 \\ 10a-6p

Alabama Auto Show History